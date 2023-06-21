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Соединенные Штаты признали свою ошибку, из-за которой Украина получила военную технику в разы дороже, чем она реально стоит. Расчеты оказались неверными, что является критической ошибкой с доступным бюджетом Украины сейчас.
Пентагон подтвердил свою ошибку. Так, при передаче оружия они учитывали стоимость замещённого оборудования и техники, а не их остаточную стоимость. Ошибок было много, начиная с того момента, когда вообще стартовали поставки Украине от Соединенных Штатов. Получилось так, что Украина по ошибке задолжала США на 6,2 миллиарда долларов больше - "Совсем маленькая ошибочка".
В США отметили, что за прошлый год ошибка унесла из бюджета около 3,6 миллиарда долларов, а за эти полгода сумма составила еще 2,6 миллиарда.
Так, теперь Пентагону придется пересчитать всю стоимость поставленной техники и исправить "маленькую ошибочку" в цене. При этом представительница Пентагона отметила, что военные поставки Украине не прекратятся и не уменьшаться.
Сами же американские эксперты предполагают, что это может являться коррупционной схемой. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, кто попытался нажиться на американском бюджете.