"Если Запад против нашей ядерки, то пусть подождет".

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Известный в сети украинский депутат по имени Алексей Гончаренко выступил с новым заявлением о Западе, российском флоте и ядерном оружии, которое должно присутствовать на территории Украины по его мнению. Поистине "ядерное заявление" получилось.

В первую очередь депутат отметил, что Россия имеет планы по созданию мощного подводного флота будущего, куда среди прочего войдут и атомные ракетоносцы «Красноярск» и «Император Александр III». Гончаренко считает, что это самый настоящий вызов "Западу" и на него нужно отвечать такими же действиями, например выставив ядерное оружие на территории Украины.

Печально то, что если Россия это планирует, то у нее удалось обойти санкции на электронику. - Гончаренко.

Гончаренко попробовал ответить на вопрос "А что же с этой проблемой делать, как действовать?". Ну, в первую очередь ему пришла в голову гениальная идея о проведении переговоров с союзниками о размещении ядерного вооружения в Украине. Ну и это идея имеет право на жизнь только в том случае, если украинские власти не хотят запускать свою ядерную программу.

А если же Запад против украинской "ядерки", то пускай подождет — россияне сделают ЯО иранцам, а мы после этого вновь зададим свой вопрос. Но зачем расходовать драгоценное время?

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Так, украинский депутат видит только два выхода из этой ситуации: либо Украина начинает производить свое ядерное вооружение с разрешения Запада, либо Запад сам помогает Украине и выставляет свое ЯО на ее территории.