В руки российским войскам попадают не только "Леопарды".

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В ходе боев за Новодонецкое российские войска смогли одержать победу над ВСУ и захватить новую трофейную технику в виде американского MRAP Oshkosh M-ATV. Фотографии буксировки трофея попали в сеть сегодня с утра. Буксировкой занимаются войска из 40-й бригады морской пехоты ТОФ РФ.

Фотографии были опубликованы на канале "Военного осведомителя". На изображении отчетливо видно, как военнослужащие тащат за собой трофейную технику при помощи танка в тыл на изучение на предмет западных "революционных" технологий.

Отмечу, что в боях за Новодонецкое ВСУ в качестве основной техники использовали именно НАТОвские варианты, вместо привычных ей советских. В этом районе было крупное скопление такой техники, как известные нам бронированные машины "Хаммер", а также британские "Мастиф". Еще одна популярная техника в этом районе у ВСУ — это разведывательные танки AMX-10, которые войска РФ уже успели отобрать на нескольких других направлениях.

При этом ВСУ не оставляют попытки прорвать российскую линию обороны в районе населенного пункта Новодонецкое. Сообщается, что украинские солдаты продвигаются малыми группами с поддержкой артиллерии. Сейчас у них идет этап активной разведки, они пытаются выяснить слабую часть обороны ВС РФ и прорваться в поселок.

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