Леопарды ломаются еще чаще, чем ожидалось.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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В статье немецкого издания Spiegel написано, что военнослужащие вооруженных сил Украины нередко обманывают командование о состоянии своей техники, чтобы избежать боев в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, а связано это в первую очередь с большими рисками и потерями, которые понесла армия Украины за эти недели наступления. А учитывая, что военная западная техника является целью №1, то и желание некоторых людей отказаться от боя довольно велико. Способы отложить участие в бою имеются. Один из них — имитация повреждения военной техники, что позволяет остаться в тылу на неопределенный отрывок времени.

В статье Spiegel написано, что эту информацию подтвердили непосредственно бойцы ВСУ, танкисты.

Солдаты отметили, что отказаться от боя обманом лучше, нежели бросить своих товарищей посреди боя.

Так, один боец отметил, что немецкие танки Leopard хорошо держат удары нанесенные ПТУР, но если артиллерийский снаряд попадет в башню, то экипажу никоим образом не получится спастись. При таком попадании бронетехника не подлежит восстановлению, а люди погибают мгновенно.

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Немецкие танки также сложны в обслуживании, а инструкции на иностранном (немецком) языке усложняют и без того тяжкую работу. При нехватке необходимых запчастей настроить работу танка иногда буквально невозможно.