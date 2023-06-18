Ждать авиацию и ПВО власти Украины не желают.

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Украинские власти твердо намерены продолжать наступление несмотря на большие потери и отсутствие превосходства в воздухе, а информация из некоторых западных СМИ является ложью, сообщил офис президента Украины.

Так, украинские власти не согласны с автором статьи на The Wall Street Journal, где говорится, что ВСУ приостановят наступление на Запорожском направлении из-за больших потерь спустя две недели. В той статье говорилось, что Украина потеряла существенное количество бронетехники в результате использования РФ авиации и преимущества в небе, когда продвижение украинских войск минимально.

По словам автора статьи, сейчас ВСУ будут пытаться держать оборону и ожидать новой команды от командования ВСУ, пока те обсуждают и анализируют ситуацию на линии боевого соприкосновения сопоставляя все за и против продолжения наступления.

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Зеленский же отметил, что наступление идет и будет идти дальше без приостановок. Зеленский поставил задачу командирам любыми средствами пробить линию обороны ВС РФ. Сообщается, что наступление должно принести значительные успехи к саммиту НАТО в Вильнюсе, чтобы показать Западу достижения ВСУ.