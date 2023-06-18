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Служба в ЧВК Вагнер помогла заключенным вернуться к нормальной жизни без преступлений
Выходит, что заключенным по "легким" статьям выгоднее заключить контракт с ЧВК, чем сидеть в тюрьме.
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Евгений Пригожин опубликовал пост, в котором говорится, что десятки тысяч заключенных после завершения контракта с ЧВК "Вагнер" сумели благополучно добраться до своего дома в этом месяце после боевых действий в рамках СВО в Украине.

Пригожин отметил, что многие люди, закончившие службу в "Вагнере", сумели вернуться к нормальной жизни. По статистике получилось, что из 32 тысяч человек совершили повторное преступление всего 83 человека, что составляет 0,25% от всех освобожденных. Ну а самое интересное, что это в 80 раз меньше, чем у людей, которые просто выходят из тюрем за подобный период ограничения свободы. То есть сотрудничество с ЧВК "Вагнер" даже помогло понизить преступность в стране и помочь людям встать на ноги после трудного периода в жизни.

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Получается, что нанимать на службу заключенных по "легким" статьям даже очень выгодно для государства и армии, поскольку они отдают долг родине, приносят пользу и забывают про преступную жизнь.

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#россия #украина #сво #пригожин #чвк вагнер
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