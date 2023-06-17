Пригожин точно не знает, кто это делает, но это не он. Может быть украинские спецслужбы, а может провокаторы из Краснодара.

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Сегодня с утра в городе Краснодар жители обнаружили некие агитационные плакаты с лицом Пригожина. На них были написаны лозунги типа "Сильной стране, нужен сильный лидер" и "Работаем честно, стреляем метко". Их расклеили по всему городу, и конечно, сразу же к Пригожину появились соответствующие вопросы. Бизнесмен сразу же сказал, что к этому отношения не имеет. Это кто-то пытается его дискредитировать.

Размещенный на агитационных плакатах QR-код кстати, действительно перекидывал на сайт и чат-бот в Телеграме, где можно было получить информацию о политических амбициях Пригожина.

Но, все же это дело рук профессионалов, а не соратников, и уж тем более лично Пригожина. За провокацией могут стоять либо украинские спецслужбы, либо провокаторы из Краснодара. Вероятно, провокаторы преследуют цель "напугать действующую власть" и начать конфликт между МО и Пригожиным.

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В очередной раз напомню о заявлении Пригожина, которое гласит, что у него нет каких-либо политических амбиций в России и уж тем более в другой стране, хотя народ той же Чехии его одобряет.