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В сети появилась информация, что Пригожин посещал приемную Минобороны РФ, чтобы передать некий контракт Шойгу от ЧВК "Вагнер". Журналисты сразу же обратились к Евгению, чтобы получить комментарии и понять, что за документы он пытался передать.
Так, Пригожин ответил, что пробовал переслать контракт лично Шойгу по нескольким каналам связи, например по почте и через окно приемки корреспонденции в Минобороны. Пригожин воспользовался сразу несколькими вариантами, чтобы контракт точно дошел до получателя, Шойгу. Но, что там находилось в контракте он не раскрыл, отметив лишь то, что в скором времени Минобороны само расскажет народу всю правду о документе. Это произойдет после того, как получатель получит контракт в руки.
Пригожин сообщил, что в приемной Минобороны ему отказали. Бумагу через этот канал связи переслать не удалось.
Пригожин до этого публиковал пост в котором рассказал, что ЧВК "Вагнер" получила некую шифрограмму с условиями заключения контракта с МО РФ. При этом он также отметил, что его бойцы отказываются подписывать любой контракт. А лично Пригожин подчиняется лишь верховному главнокомандующему и российским интересам.