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Первый этап контрнаступления ВСУ предполагал, что западная техника и модифицированные ковшами танки смогут пробить линию обороны на Запорожском направлении. По планам генерального штаба ВСУ этап должен был закончиться тем, что линия обороны пробита с малыми потерями, а также, что основной резерв сможет ударить по слабому пробитому месту ВС РФ.
Но, первый этап принес существенные потери и пробить оборону не удалось. ВСУ могут приостановить наступление до получения западных истребителей и систем ПВО, чтобы попробовать взять вверх в воздухе и после с поддержкой авиации повторить атаку на оборону ВС РФ.
Так, ВСУ могут занять хорошие позиции и перейти от наступления к позиционным боям, ожидая дополнительные поставки от НАТО. Первоначальный план предполагал проход через линию обороны за пару недель, но сейчас на том направлении идут затяжные тяжелые бои.
Так, новый план Залужного может быть применен после саммита НАТО в Вильнюсе, где НАТО может решить передать Украине авиацию и ПВО. Уж обсуждать последние события на линии боевого соприкосновения Запад точно захочет.