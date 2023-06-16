А все для того, чтобы попробовать получить преимущество в воздухе.

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Первый этап контрнаступления ВСУ предполагал, что западная техника и модифицированные ковшами танки смогут пробить линию обороны на Запорожском направлении. По планам генерального штаба ВСУ этап должен был закончиться тем, что линия обороны пробита с малыми потерями, а также, что основной резерв сможет ударить по слабому пробитому месту ВС РФ.

Но, первый этап принес существенные потери и пробить оборону не удалось. ВСУ могут приостановить наступление до получения западных истребителей и систем ПВО, чтобы попробовать взять вверх в воздухе и после с поддержкой авиации повторить атаку на оборону ВС РФ.

Так, ВСУ могут занять хорошие позиции и перейти от наступления к позиционным боям, ожидая дополнительные поставки от НАТО. Первоначальный план предполагал проход через линию обороны за пару недель, но сейчас на том направлении идут затяжные тяжелые бои.

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Так, новый план Залужного может быть применен после саммита НАТО в Вильнюсе, где НАТО может решить передать Украине авиацию и ПВО. Уж обсуждать последние события на линии боевого соприкосновения Запад точно захочет.