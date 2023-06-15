Западные СМИ всё равно уже всё знают.

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-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

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В ходе наступления ВСУ потеряли существенное количество танков Leopard и БМП Bradley. Сначала о печальной ситуации для ВСУ написали западные СМИ, а сегодня изображение подбитой техники опубликовало МО Украины подтвердив факт потерь в ходе наступления. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала пост, где приложила фотографию подбитого М2 Bradley.

Маляр написала, что БМП было "повреждено" после удара РСЗО «Град» по технике в башню бронированной машины. По словам Маляр экипаж сумел эвакуироваться после удара и никто не пострадал. Им выдали новую бронированную машину, а эту отправят на ремонт. Этот БМП входил в состав 47-й бригады ВСУ.

Маляр утверждает, что после прямого попадания ракеты в башню эту технику получится отремонтировать, ее уже отправили на обслуживание.

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Так, Маляр подтвердила, что российские военные действительно подбили существенное количество западных танков в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Ну, а что скрывать, раз западные СМИ всё уже узнали. CNN пишет, что Украина теряет по 16 БМП Bradley в день. Американские власти пока что не комментируют эти потери.