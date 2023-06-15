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В западной прессе писали, что передача западной военной техники Украине поможет ей достичь успехов в контрнаступлении и решит все проблемы на линии боевого соприкосновения. Но, это не так. Западные системы зачастую сложны в обслуживании, а их управлению необходимо долго учиться, чего позволить себе ВСУ не могут. И выходит так, что так называемое "эффективное западное оружие" становится обыкновенным, не превосходящим советские образцы. Итальянская пресса объясняет это тем, что ВСУ недостаточно подготовились к управлению этой техникой, а потому и вышла такая печальная статистика.
Так, автор статьи на Analisi Difesa написал, что ВСУ застопорились в районе Запорожья и Донецка. Контрнаступление приостановилось, а российская армия удерживает все четыре направления наступления отдав лишь крошечные населенные пункты. Автор обратил внимание на колонны западной техники, которые были разбиты регулярной армией РФ.
Автор объясняет неудачный дебют "Леопардов" и Bradley тем, что ВСУ не имеют опыта в управлении такой техникой в условиях боя, а также недостаточно тренировались на ней.
Автор отметил, что подготовленные бойцы для управления такой техникой пали в боях в Донецкой области перед контрнаступлением. Это сказалось на боеготовности частей на Запорожском направлении, а результат такой подготовки видим мы сегодня.
К слову, подготовка водителя танка занимает не несколько месяцев, а годы. Плюс западная техника разительно отличается от опыта на советской технике, поэтому переучивать ВСУ сложнее и дольше.