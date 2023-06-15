ГУР МО пытается узнать у жителей Крыма информацию о ПВО, штабах и тому подобное.

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ГУР МО или просто разведка Украины обратилась к жителям Крыма и попросила их посодействовать передав важную информацию о положении ВС РФ на полуострове, о логистике и тому подобное. В первую очередь ГУР хочет получить свежую и точную информацию о местах базирования военной техники.

Из особо желанной информации также имеются места дислокации войск ВС РФ и адреса проживания руководящего состава в Крыму. По всей видимости разведка желает ударить по этим зданиям с помощью дальнобойных ракет.

Также ГУР хочет узнать, где сейчас регулярная армия хранит боеприпасы и топливо. По всей видимости это также хотят использовать для того, чтобы подорвать склады с использованием дальнобойных ракет.

Также ГУР желает узнать месторасположение установок противовоздушной обороны. Вероятно, чтобы их обмануть и потом уничтожить. Знание расположения ПВО позволяет провернуть такую операцию без рисков.

Еще одна важная информация, которую могут передать жители это расположение штабов ВС РФ, а также точки дислокации средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Все это ГУР попросило передать по анонимным каналам связи ради приближения победы Украины.

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А если говорить просто, то ГУР пытается нанять шпионов прямо в Крыму через интернет, чтобы начать обстреливать стратегические точки с помощью дальнобойных западных ракет.