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Медведев прокомментировал необходимость санитарной зоны в Украине вспомнив про переданные Западом Украине дальнобойные ракеты с дальностью полета до 300 километров (а некоторые и до 500 километров).
Таким образом, чтобы обезопасить российские границы от обстрелов с использованием западного вооружения санитарная (демилитаризованная) зона должна проходить близь Львова. Только в таком случае действительно получится обезопасить приграничные регионы Российской Федерации и убрать возможность обстрела с использованием дальнобойных типов вооружения. По мнению Медведева — это и есть безопасные границы Украины.
Также в том же самом посте в ТГ-канале Медведев добавил, что у Российской Федерации появились все права, включая моральные наносить удары и уничтожать кабельную связь врага, которая проложена по дну океана. Это стало возможным после того, как был нанесен удар по "Северному потоку".
Другой военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что санитарная зона в Украине должна проходить в глубину до 150 километров, чтобы она работала. А возможность создать такую зону появится после того, как у ВС РФ получится отбить активное контрнаступление ВСУ.