Вторая половина (контрнаступление) по его мнению завершит конфликт.

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Украина начала контрнаступление на Запорожском направлении с большими потерями. Но, украинские власти ставят на кон буквально успех во всей СВО. Резников сегодня дал интервью западной прессе Foreign Affairs, где заявил, что Украина прошла половину пути, а контрнаступление набирает обороты и принесет успехи.

Резников ответил на вопрос журналиста "На какой стадии находится Украина в конфликте": "Мы ближе к концу первого тайма". Резников решил сравнить этот конфликт с футбольным матчем отметив, что удалось пройти половину пути. Второй тайм по мнению журналиста и Резникова это активное контрнаступление Украины, которое должно принести успехи.

Сегодня в офисе Зеленского сообщили, какие ожидания у президента от этого наступления. Так, власти Украины хотят взять под контроль все территории 1991 года, включая Крым.

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Но, на данный момент у Украины имеются лишь потери. Западная военная техника не приносит значительных успехов на линии боевого соприкосновения, а прорыв линии обороны ВС РФ не запланирован.