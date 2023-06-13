Поставки увеличат, но этого не хватит для замены каждого танка.

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Глава военного ведомства Германии Борис Писториус прокомментировал потери Украиной существенного количества танков Leopard. Так, Германия сможет продолжать поставлять много военной техники, но если потери будут идти такими темпами, то Германия не сумеет поменять каждый уничтоженный танк в Украине.

До конца года Германия планирует поставить около сотни танков Leopard версии 1А5. Количество техники передаваемое Украине с июля будет увеличено на фоне контрнаступления ВСУ и больших потерь в западной технике. Считается, что в результате немецкое правительство может предоставить Украине танков Leopard 1А5 около 250 штук.

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При этом Украина теряет эти танки значительно быстрее. Например, Минобороны пишет, что вчера Украина потеряла около 11 танков. Из них это три Leopard. Заменять каждые три танка каждый день немецкое правительство просто физически не сможет. А это мы еще не говорим про бронированные машины, артиллерию, авиацию и многое другое, а также необходимые боеприпасы к технике. Поэтому результаты контрнаступления Украины будут видны уже спустя месяц-два.