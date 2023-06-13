Генералы утверждают, что могут поднять авиацию за считанные минуты в случае атаки.

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После начала СВО в феврале прошлого года альянс НАТО обеспокоился и начал переброску своих сил на границу с Российской Федерацией, а также увеличил присутствие авиации в странах близких к России. Альянс также принял решение увеличить количество воздушного патруля близь российской границы.

Создатель статьи на NYT отмечает, что целью НАТО является запугивание России своими войсками. Это своеобразный знак для РФ, что НАТО готовы действовать в случае чего. Газета пишет, что на данный момент альянс увеличил общее количество войск на границах с РФ, перебросив среди прочего и военную технику. НАТО поменяла тактику со сдерживания путем возмездия на сдерживание путем отрицания. Теперь альянс готов встать на защиту любого дружественного государства, если начнется атака по их границе.

Создатель статьи отметил, что НАТО и США проводят больше военных учений для того, чтобы показать России свою мощь, и вероятно попробовать запугать командующих войсками. На самом деле постоянные учения близь РФ начались раньше СВО, но газета пишет, что причиной этому был Крым.

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Американское командование пишет, что благодаря учениям альянс готов за считанные минуты предпринять действия в случае атаки. Авиация сразу сможет дать отпор, лишь дайте ей пару минут для взлета.