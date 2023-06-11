Западные аналитики подтверждают потери ВСУ на Запорожском направлении.

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Контрнаступление Украины началось в Запорожской области и привело бойцов Украины к большим потерям в первые дни. СМИ пишут, что под удар попали не только бойцы ВСУ, но и военная техника с Запада, включая танки Leopard 2 и БМП Bradley, которые отходят с линии боевого соприкосновения в тыл из-за существенных потерь. Сегодня ISW также подтвердил, что ВСУ несут потери в ходе наступления. Аналитики с Запада объяснили, почему потери неизбежны.

Так, по словам аналитиков ВСУ пытаются провести сложную тактическую операцию, которую в силах провести только несколько армий в мире, да и то с должной подготовкой и высокими рисками. Поэтому на начальном этапе избежать существенных потерь невозможно. Они будут, как бы не пытались их избежать. Такая ситуация может длиться довольного долго. Именно поэтому это сложная операция, которая требует подготовки задолго до начала ее проведения.

Аналитики с Запада отметили, что у ВСУ действительно непростая ситуация. Им необходимо пробить хорошую линию обороны в лобовом столкновении без превосходства в воздухе. Поэтому аналитики не были удивлены тому, что ВСУ понесли значительные потери на начальном этапе. Тем более сейчас ВСУ атакуют полностью укрепленные районы, отметили аналитики.

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Аналитики сразу предупредили, что делать выводы на основе первых атак невозможно. Через несколько месяцев станет более ясно, чего ожидать. Аналитики также отметили, что генеральный штаб ВСУ еще не использовал все свои резервы и чего-то ждет.