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Недавно Украина начала свое контрнаступление на Запорожском направлении. Это уже подтвердили украинские командиры, хоть и не все, а также западная пресса. И, за несколько дней Украина понесла существенные потери в ходе боев. При этом пробить линию обороны у них не удалось и они отводят некоторую часть западной военной техники в тыл. На этом фоне Кирилл Буданов, начальник разведки Украины опубликовал новое видео с подписью "Продолжение следует".
В этом ролике начальник ГУР просто сидит сложа руки и молчит смотря ровно в камеру. В видео Буданов просто смотрит на зрителя и молчит, а на фоне полная тишина. Также Анна Маляр в подпись добавила слова "Планы любят тишину" напомнив про то, что украинское командование будет стараться умалчивать о результатах при наступлении на Запорожском направлении.
Что означает данное видео — неясно. Контрнаступление уже началось, а ВСУ понесли значительные потери. Вероятно, это может означать, что начальник ГУР придумал новый план, чтобы провести наступление с меньшими потерями. Но, рассказывать о нем, он конечно не будет. Но, а пока что мы видим только существенные потери и разочарование на Западе.