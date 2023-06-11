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Пару дней назад ВСУ активизировали свои атаки на Запорожском направлении используя большое количество ресурсов. Механизированные бригады численностью в тысячи человек, имея танки Leopard, включая новую модификацию A6, начали попытки прорвать линию обороны ВС РФ. Но, за несколько дней потери стали слишком велики, это заметили даже журналисты из CNN, а западные танки оказались не так эффективны, как ожидалось. Все это потому, что ВС РФ создали хорошую линию обороны. Ее оценили по достоинству даже в украинском командовании, подтвердив, что им будет трудно прорвать ее в нынешних условиях.
Так, при контрнаступлении в Запорожье ВСУ столкнулись с проблемами из-за противотанковых мин, траншей и противотанковых рвов. Командующий национальной гвардией Украины отметил, что у ВС РФ невообразимые укрепления. Их будет трудно разрушить, а учитывая их размеры почти невозможно. Укрепленная полоса растянулась примерно на 900 километров, а такое расстояние без преград в условиях боя пройти очень трудно. Потери при прорыве такой линии обороны будут в несколько раз больше чем у обороняющихся, чего ВСУ позволить себе не могут.
Командующий также отметил, что у российской армии в наличии отличная артиллерия, которая не позволяет бойцам Украины проходить без дополнительных помех. Артиллерия приостанавливает наступление и бойцам приходится подготавливаться к новому рывку целый день.