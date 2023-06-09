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Пригожин сделал срочное заявление сегодня вечером, которое гласит, что кто-то желает подставить ЧВК "Вагнер" записав компрометирующие ролики на линии боевого соприкосновения в районе Бахмута и даже дальше. Такую информацию лично Пригожину передали лояльные люди, которым поступило соответствующее предложение, но они от него отказались.
Люди из разных воинских подразделений положительно относящиеся к ЧВК "Вагнер" заметили, что на линии соприкосновения проезжают группы людей, которые предлагают за деньги переодеться военнослужащим и бойцам других подразделений в мультикам с нашивками ЧВК "Вагнер" и снять компрометирующие ЧВК "Вагнер" ролики.
На данный момент ЧВК проводит расследование, чтобы выяснить, кто попытался подставить ЧВК "Вагнер". Вероятно, это могут быть украинские спецслужбы, а может и кто-то другой, кому выгодно разрушить ЧВК.
Пригожин сделал это заявление, чтобы другие военнослужащие на линии соприкосновения были в курсе происходящих событий и отказались от подобного рода предложений. Ведь, эти люди могут под каким-либо другим предлогом заставить военнослужащих снимать фейковые ролики, даже угрожая. Скорее всего, ролики призваны каким-то образом дискредитировать ЧВК "Вагнер".