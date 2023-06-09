ВСУ атакуют малыми группами с поддержкой бронетехники.

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ВСУ начали активно атаковать на Запорожском направлении два дня назад. Украинские бойцы пытались прорвать линию обороны российских военных на трассе Орехов-Токмак, используя большое количество пехоты и БМП, а также поддерживали наступление при помощи танков Леопард-2. За два дня наступление не принесло значительных успехов, а потери оказались существенными. Об этом написало издание CNN вчера.

Так, еще вчера стало известно от высокопоставленных американских чиновников, что Украина потеряла существенное количество военной техники. Чиновники отметили MRAP. Наступление из-за этого было приостановлено, но сейчас снова активизировалось. Несмотря на потери украинские войска продолжают попытки пробить оборону ВС РФ, используя большое количество БМП и поддерживая атаку артиллерией.

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Сообщается, что ВСУ используют тактику атаки малыми группами с поддержкой бронетехники. В каждой группе участвует около 15-20 человек, а опционально в такую группу могут добавить танк Леопард-2 или БМП. Известно, что ВСУ таки сумели зацепиться за некоторые позиции российской армии к утру, но потеряли существенное количество человек при атаке.