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Замминистра обороны Украины Анна Маляр вновь высказалась о ситуации в Бахмуте. По ее информации ВСУ продолжают наступление и одновременно обороняются, а также прошли около километра за день.
По словам Маляр ВСУ на некоторых направлениях возле Бахмута смогли перейти в активное наступление и вышли из обороны. Она также утверждает, что ВС РФ перебрасывают резервы, чтобы защитить занятые позиции.
Также Маляр утверждает, что бойцы Вагнера находятся близко к Бахмуту в тыловых подразделениях и готовы начать активные бои, хотя Пригожин давно сообщил, что все бойцы Вагнера вышли из Бахмута, передали позиции регулярной армии и пошли на доукомплектацию. Маляр утверждает, что обороняться и наступать помогают заранее укрепленные позиции. Вся местность вокруг — это фактически укрепленный район, отметила Маляр.
Военкоры подтверждают, что ВСУ предпринимают попытки прорваться на Бахмутском направлении. По информации военкоров ВС РФ держат оборону и отбивают бойцов Украины. Обстановка на этом участке тяжелая, но контролируемая, отмечают военкоры. Они также прокомментировали заявление Анны о наступлении назвав это классической пропагандой.