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Атака ДРГ на Белгородскую область с участием бойцов из РДК разозлило международное сообщество. Если быть точнее, то Бельгию, поскольку РДК использовали вооружение их производства — автоматы SCAR. А, передавать это вооружение, которое было предназначено Украине нельзя было. Как оно у них оказалось? Никто не говорит, но РДК утверждает, что они получили это как трофей. Власти Бельгии начали свое расследование произошедшего и будут разбираться, как так получилось, что РДК получили себе новенькое западное вооружение. Но, Украина говорит, что отношения к этому не имеет, а если они хотят в чем-то разобраться, то нужно обращаться лично к РДК. Такое заявление сделал Андрей Юсов, представитель ГУР.
Чиновник Украины отметил, что РДК уже говорили, откуда они получили западное вооружение. Отношения Украина к этому не имеет. Трофеи же не передавались. Если есть необходимость повторить слова РДК — обращайтесь, отметил Юсов.
Бельгия разочарована таким поведением, поскольку западное вооружение передавалось для обороны, а не для атаки на другую страну. Каким образом это повлияет на имидж Украины и на военные поставки узнаем в будущем.
Интересно, что до этого ГУР говорили, что причастны к атаке и даже помогали РДК. А сейчас утверждают совершенно обратное.