Власти РФ подтверждают, что из-за постоянных обстрелов контролировать ситуацию тяжело.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
реклама
В отдельных населенных пунктах Белгородской области ситуация тяжелая из-за постоянных обстрелов. Так, сильно пострадал населенный пункт Шебекино - в него прилетает по сотне ракет ежедневно, многие здания уже разрушены. Второй населенный пункт, который невозможно взять под контроль и провести эвакуацию это Новая Таволжанка.
Только что губернатор Гладков сообщил, что военные не могут войти в город. Около сотни человек остались в городе под обстрелами. Уточнить информацию и понять точное количество застрявших жителей в опасном районе — невозможно. Эвакуацию провести также невозможно. Губернатор ждет, когда ситуация стабилизируется и получится попробовать вывести людей из опасного района.
Видео диверсантов из РДК
Тем временем диверсанты из РДК пишут, что проводят бои в Новой Таволжанке и держат населенный пункт под своим контролем. Вот их недавнее заявление от 18:12 5 июня:
рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD
Единственную власть в брошенном ПГТ представляют силы РДК. У местной власти давно нет никакого контроля над ситуацией. Поэтому действуем мы!
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.