Власти РФ подтверждают, что из-за постоянных обстрелов контролировать ситуацию тяжело.

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В отдельных населенных пунктах Белгородской области ситуация тяжелая из-за постоянных обстрелов. Так, сильно пострадал населенный пункт Шебекино - в него прилетает по сотне ракет ежедневно, многие здания уже разрушены. Второй населенный пункт, который невозможно взять под контроль и провести эвакуацию это Новая Таволжанка.

Только что губернатор Гладков сообщил, что военные не могут войти в город. Около сотни человек остались в городе под обстрелами. Уточнить информацию и понять точное количество застрявших жителей в опасном районе — невозможно. Эвакуацию провести также невозможно. Губернатор ждет, когда ситуация стабилизируется и получится попробовать вывести людей из опасного района.

Видео диверсантов из РДК

Тем временем диверсанты из РДК пишут, что проводят бои в Новой Таволжанке и держат населенный пункт под своим контролем. Вот их недавнее заявление от 18:12 5 июня:

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