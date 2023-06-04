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Российская армия за ночь перехватила две ракеты Storm Shadow и сбила истребитель Су-27
Воздушное пространство ВСУ не контролируют.
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30 мая началось контрнаступление ВС РФ и отряда "Ахмат" на Донецком направлении. После этого в сводках МО часто появляется информация, что армия перехватывает западные дальнобойные ракеты Storm Shadow, а истребители Украины часто терпят крушения на этом направлении. Так, сегодня бойцы ВС РФ смогли перехватить целых две Storm Shadow. Сообщается что на этом направлении также были поражены несколько ракет выпущенных из Himars и 16 беспилотников, а вместе с ними зенитчики сбили истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Сообщается, что ВСУ несут серьезные потери на этом направлении, ситуация, как всегда, тяжелая для них. Отмечается, что было уничтожено большое количество гаубиц.

Сообщается, что на Запорожском направлении ситуация тяжелая для обеих сторон. Военкоры говорят, что ВСУ готовят на этом направлении контрнаступление и работают артиллерией ежедневно накрывая огнем линию обороны РФ. Сообщается, что после этого на данном направлении ВСУ будут использовать модифицированные танки для прорыва линии обороны, а также увеличат использование ДРГ для вылазок в тыл и уничтожения резервов.

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Но, МО сообщают, что ВС РФ достигают успехов в районе Харьковской области. Сообщается, что удалось уничтожить несколько диверсионно-разведывательных групп близь сел Синьковка и Тимковка.

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#россия #украина #авиация #вс рф
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