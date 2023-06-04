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Пригожин записал аудиообращение в котором ответил на вопрос "есть ли войска ВСУ в Бахмуте". Оказалось, что действительно бойцы Украины смогли занять позиции в городе и установить там наблюдательные посты. Теперь можно ожидать новых шагов, которые могут предполагать контрнаступление по флангам и в городе. Пригожин подтвердил слова заместителя МО Украины Анны Маляр о том что ВСУ действительно удерживают некую территорию города.
Пригожин отметил, что на этой территории довольно сложно закрепиться. ЧВК "Вагнер" несли потери, когда пытались взять эти укрепленные районы, но ВСУ уже установили наблюдательные посты там. При этом украинские власти с 20 мая отрицают, что ВСУ полностью покинули город. Они постоянно утверждают, что украинские бойцы удерживают юго-западную часть, откуда также идет дорога и поступают резервы.
Причины по которым ВСУ смогли закрепиться в этих районах неизвестны. Тем временем командующие ВСУ утверждают, что готовят новое наступление по свежему плану, который предполагает использование бронетехники и артиллерии.