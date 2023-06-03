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В мае бойцы Русского добровольческого корпуса пробрались в Белгородскую область атаковав некоторые населенные пункты. Когда их выбили из области стало ясно, что бойцы использовали НАТОвскую технику, а ее запрещено передавать третьим лицам после поставок Украине. Это, конечно, разочаровало США и других партнеров Украины, поскольку безопасность западной техники под вопросом.
Газета WP пишет, что это оружие могло быть передано Украине в качестве военной помощи. По соглашению передавать оружие нельзя, а РДК получили его. Сами руководители корпуса отмечают, что это трофейная техника. Но, им особо не верят.
Чиновники рассказали WP какое оружие попало в руки бойцов РДК. Это, около четырех тактических машин, которые могли попасть в Украину только в ходе военных поставок. Это подтверждает тот факт, что Украина не способна обеспечить безопасность переданной техники от НАТО. Также были замечены три машины с противоминной защитой от засад или MRAP. Четыре штуки таких машин попали в Украину от США и Польши.
Газета изучила снимки опубликованные в сети и пришла к выводу, что как минимум два MRAP удалось затрофеить российским войскам в ходе операции. Также сами РДК подтвердили своими видео, что использовали западные машины Humvee с пулеметом 50-го калибра. Видео записывалось примерно в десяти километрах от границы.
На этих машинах обнаружили белые плюсы, которые указывают на то, что машины использовались украинскими военными в ходе наступления на любом из направлений. Поэтому, эта техника абсолютно точно была в руках ВСУ первое время. Стало известно, что затрофеенный Humvee попадет на службу ВС РФ.
Также стало известно, что бойцы РДК использовали винтовки производства Бельгии и Чехии: CZ Bren и FN Scar. Довольно дорогие западные винтовки выдавались бойцам ВСУ и международным добровольцам.
В ходе исследования комментарии дали и власти США: "Мы не поощряем атаки внутри России. На прошлой неделе мы четко заявили о том, что не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России".