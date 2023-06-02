Потерю города до сих пор не признали.

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Недавно украинские командиры заявили, что ситуация на флангах в Бахмуте тяжелая, но под контролем. Сырский сообщил, что продвижение войск приостановилось и готовится новый план контрнаступления с военной техникой НАТО, а ВСУ сейчас выполняют другие важные задачи на занятых территориях.

Украинские военкоры сегодня подтвердили эту информацию и сообщили, что ситуация на флангах Бахмута зашла в тупик, наступление остановилось. Если ранее была информация, что фланги Бахмута почти пали, а бойцы Вагнера почти окружены, то сейчас таких слов не найти. Военкоры пишут, что ситуация тяжелая и преждевременных выводов делать не нужно.

При этом потеря города 20 мая не признается. Украинское командование говорит, что ВСУ все еще удерживают один укрепленный район. Но, при этом наступление остановилось, тактика меняется и танки просят.

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Сообщается, что на ряде направлений в итоге пришлось отступить к начальным точкам. Некоторые отряды были полностью выбиты с флангов. Имеется информация, что ВСУ пытаются перегруппироваться к западу от Бахмута и начать новое наступлении с техникой НАТО. При этом строится новая линия обороны близь Часов Яра и Константиновки.