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Подоляк вновь выложил агрессивный твит, который повторяет риторику о невозможности мирных переговоров.
Подоляк заявил, что Украина сама решает, куда пойдет, что будет делать и как развиваться. Поэтому Подоляк считает, что властям РФ пора задуматься о своем будущем, а не давать советы Украине по НАТО. Подоляк отметил, что НАТО это обязательное и ближайшее будущее, а РФ не сможет помешать вступить Украине в альянс. Подоляк заявил, что РФ придется значительно разоружаться, отдавать денежные средства и отказаться от союзов с другими государствами. Подоляк отметил, что властям РФ желательно уже подбирать людей, которые смогут договориться с другими властями и облегчить участь страны.
Это заявление Подоляка является ответом на слова властей РФ про то, что для безопасности России необходимо исключить вступление Украины в НАТО. Заявление Подоляка вновь было довольно агрессивным и похожим на прошлое, которое говорило о том, что России придется смириться с демилитаризированной зоной на приграничных регионах, с демилитаризацией, с репарациями и многим другим. Подоляк продолжает отказываться от мирных переговоров и отмечает, что конфликт может завершиться только на поле боя. И конечно только после того, как ВСУ смогут выйти к границам 1991 года.