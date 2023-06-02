Местные власти украли около миллиарда гривен за год.

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В Украине правоохранительные органы начали расследование по факту хищения бюджетных средств, которые были выделены на ремонт укрытий в столице страны. Как оказалось на это дело потратили около миллиарда гривен, а в итоге большинство укрытий остались в плачевном состоянии. Предварительно известно, что органы самоуправления совместно с подрядчиками завладели средствами, вместо того чтобы заниматься ремонтом укрытий.

По данным властей украдено было около миллиарда гривен за один год СВО. В рамках расследования уже удалось получить доказательства свидетельствующие о сговоре и хищении бюджетных средств. Власти работали с победителями тендеров и забирали часть денежных средств себе, вместо ремонта.

Правоохранительные органы посмотрели на укрытия в столице и оказалось так, что большинство из них были в плачевном состоянии. Работы либо не выполнялись, либо выполнялись в неполном объеме. Ремонтировали укрытия также из плохих материалов, например легковоспламеняющихся. И, конечно все эти материалы по итогу стоили дороже чем на рынке. Обычно их стоимость превышала рыночную на миллион гривен.

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После осмотра такие укрытия были обнаружены в различных районах Киева. Началось все это после того, как во время тревоги люди не смогли войти в укрытие.