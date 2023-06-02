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В Украине правоохранительные органы начали расследование по факту хищения бюджетных средств, которые были выделены на ремонт укрытий в столице страны. Как оказалось на это дело потратили около миллиарда гривен, а в итоге большинство укрытий остались в плачевном состоянии. Предварительно известно, что органы самоуправления совместно с подрядчиками завладели средствами, вместо того чтобы заниматься ремонтом укрытий.
По данным властей украдено было около миллиарда гривен за один год СВО. В рамках расследования уже удалось получить доказательства свидетельствующие о сговоре и хищении бюджетных средств. Власти работали с победителями тендеров и забирали часть денежных средств себе, вместо ремонта.
Правоохранительные органы посмотрели на укрытия в столице и оказалось так, что большинство из них были в плачевном состоянии. Работы либо не выполнялись, либо выполнялись в неполном объеме. Ремонтировали укрытия также из плохих материалов, например легковоспламеняющихся. И, конечно все эти материалы по итогу стоили дороже чем на рынке. Обычно их стоимость превышала рыночную на миллион гривен.
После осмотра такие укрытия были обнаружены в различных районах Киева. Началось все это после того, как во время тревоги люди не смогли войти в укрытие.