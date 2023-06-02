Пригожин настаивает на том, что нужно наказать руководителей МО за ошибки, которые привели к смертям

реклама

Евгений Пригожин ответил на критику соратников Рамзана Кадырова настояв на своем собственном мнении и напомнив, что встретиться с ним можно позвонив ему по специальному телефону. Напомню, что пару дней назад Депутат Госдумы от Чечни назвал Пригожина блогером и предложил решить проблемы «лицом к лицу», поскольку хотел показать Пригожину чем занимается батальон "Ахмат" на СВО.

Конфликт начался с того, что Пригожин раскритиковал "Ахмат" за то, что они занимаются непонятно чем в Украине. К "дискуссии" подключился депутат Госдумы России Адам Делимханов и еще несколько чеченцев. Они заявили, что Пригожин должен быть благодарен стране за то, что он вообще имеет ЧВК, вертолеты и танки. А заявление о том, что ЧВК "Вагнер" это первая армия мира, а украинская — вторая, совершенно недопустимы. Ничего хорошего из этого не выйдет, а в будущем из-за этого могут быть проблемы, отметили они.

Делимханов назвал Пригожина блогером, а также просит его перестать болтать, кричать и орать. Он сразу перешел к делу и предложил назвать место и время где можно встретиться и поговорить о делах "Ахмат" на СВО. Короче он хочет решить все проблемы лицом к лицу.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Пригожин не испугался прямой угрозы и ответил на критику. В первую очередь, мнение Пригожина осталось прежним. Он будет стоять на нём столько, сколько потребуется. Пригожин считает, что наказать руководящих чиновников Министерства обороны за ошибки, которые привели к смертям людей в СВО необходимо. Процесс будет продолжаться, а Пригожин найдет доказательства вины. Если кто-то хочет поговорить на эту тему, то Пригожин напомнил, что у него есть номера, в том числе специальные, куда можно позвонить и обговорить проблему.

