Пригожин считает, что конфликт будет длиться еще долго.

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Пригожин проводит турне по российским городам, в рамках которого рассказывает о ходе СВО, о необходимых действиях для достижения целей и прогнозирует, что будет дальше. Так, вчера он побывал на конференции в Нижнем Новгороде и высказался по поводу мирных переговоров с Украиной. Так сказать сделал прогноз об окончании СВО.

Пригожин считает, что операция не закончится в ближайшее время. И, что самое главное — мирных переговоров не будет, поскольку это не нужно Западу, да и Украине тоже. По словам Пригожина сейчас Украина почувствовала свою силу после военных поставок, а дальнобойные ракеты позволили почувствовать себя вдвойне сильнее. Поэтому СВО будет продолжаться не один год, расслабляться нельзя.

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По словам Пригожина конфликт затянется на несколько лет, потом наступит пауза, а потом все вновь начнется с двойной силой. Но, этого можно избежать. Пригожин считает, что пропустить новую фазу конфликта можно, если ускорить темпы производства вооружения, боеприпасов и технологий в стране. То есть Пригожин вновь акцентирует внимание на переводе страны на военное положение. О такой идее он не раз высказывался, и отмечает, что для достижения успехов в СВО нужно иметь 2 миллиона мобилизованных человек. Иначе результат будет плачевным, поскольку Запад не остановит военные поставки в Украину.