Зеленский попытался получить больше военных поставок, и это у него получилось.

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Джеймс Роббинс в издании The American Spectator прокомментировал действия украинских властей в отношении Бахмута. Роббинс отметил, что украинские власти вначале преувеличивали стратегическое значение города, а после его потери в мае наоборот стали уменьшать значение этой точки для ВСУ. Также Роббинс отметил в статье, что у бойцов Украины изначально было мало шансов на то, чтобы удержать город, а трата денег была бессмысленна.

Бахмут – это Верден XXI нашего времени, пишет Роббинс. Он назвал это битвой на истощение, которая позволяла Украине получать больше военных поставок, чем если бы эту битву просто проигнорировали. Но, Роббинс отметил, что это оказалось пустой тратой денежных средств.

Журналист отметил, что президент Украины Зеленский преувеличил значимость Бахмута в начале операции, а когда город был потерян, начал уменьшать его значимость. Журналист считает, что украинское командование могло бы спрогнозировать события в 2022 году и отступить из Бахмута, чтобы не терять личный состав в таких размерах.

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Роббинс считает это важным уроком для украинских властей, и что они не должны повторить такую ошибку вновь в этом году.