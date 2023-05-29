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Подоляк заявил, что любой компромисс с Россией невозможен. Мирные переговоры по его мнению приведут к усилению боевых действий на территории Украины, а завершить СВО возможно исключительно на поле боя с использованием западной техники. Подоляк отметил, что Россия получит возможность примириться только после завершения боевых действий и возвращения контроля над всеми территориями. Фактически Подоляк говорит о капитуляции РФ и принятии любых условий.
Подоляк считает, что предлагать мир может только Украина. Остальные страны обязаны только помогать и предоставлять военную технику, а также вводить дополнительные санкции, а не предлагать свою формулу мира. Также Подоляк отметил, что украинская формула мира должна будет подкреплена "мировым демократическим сообществом".
Также Подоляк высказался за остальных граждан отметив, что люди не хотят мирных переговоров с Россией. Ключевой пункт к решению проблемы по его мнению — вывод войск и контроль над Крымом и Донбассом. Подоляк отметил, что для решения всех проблем от Запада нужно только: оружие, правовой механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии, репарации и восстановление, открытый обмен пленными и возвращение граждан с военным поражением РФ.
Для решения проблем Подоляк хочет провести "саммит мира" на котором участники смогут высказаться и предложить свои идеи.
Подоляк с каждым заявлением требует все больше и больше.