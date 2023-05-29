Пригожин отметил, что ЧВК "Вагнер" не собираются мешать властям РФ. У солдат очень уважительное отношение к Путину.

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ГУР МО и украинское командование часто говорит, что Пригожин и бойцы Вагнера хотят устроить государственный переворот, революцию в стране, которая перейдет к гражданской войне. Так вот, Пригожин это опроверг.

Сегодня Пригожину задал вопрос журналист RTVI. Он отметил, что Игорь Стрелков обвинил Евгения Пригожина в подготовке госпереворота. Сегодня в видеообращении Гиркин отметил, что бойцы Вагнера могут внезапно воспользоваться своим оружием против российской власти. Якобы в открытую пойти воевать против властей РФ ради власти.

Гиркин отметил, что сейчас в России имеется реальная опасность переворота. По словам Гиркина это произойдет ближе к концу лета, а борьба за власть будет развиваться «быстро и радикально». Так вот, Пригожин к этому иметь дела не будет, отметил бизнесмен.

Бойцы ЧВК "Вагнер" определенно не будут начинать вооруженный переворот и поддерживать других инициаторов. Пригожин отметил, что у него и бойцов Вагнера очень уважительное отношение к президенту Путину.

Но, все таки шансы на государственный переворот в стране реально имеются, но от другой силы — от НАТО.

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