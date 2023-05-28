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Маршал ВВС Британии: Россия будет опасна для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте
По словам маршала главная угроза для НАТО - авиация и ВМС России.
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Для НАТО Россия будет опасна всегда и при любом раскладе, считает глава британских ВВС Майкл Уигстон. В заявлении говорится, что даже если Запад с помощью Украины ослабит Россию, то она продолжит представлять опасность альянсу.

Британский маршал считает, что даже украинский конфликт не сможет ослабить Россию, чтобы та перестала быть опасной для НАТО. ВС РФ представляют угрозу для альянса постоянно. Поэтому маршал отметил, что Западу необходимо готовиться к противостоянию с Россией. При этом маршал не сомневается, что Украина одержит вверх в конфликте.

Маршал считает, что после конфликта с Украиной Россия начнет мстить Западу и ударит воздушными силами, ракетами и подводными атаками. По словам маршала основная угроза от России исходит из-за воздушных сил и ВМС. Маршал призвал правительство сфокусироваться на этом и принять меры для противостояния в этих сферах. По его словам это главная угроза, которая может нанести непоправимый вред Британии и НАТО.

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При этом маршал утверждает, что британские летчики активно тренируются для противостояния российским пилотам. При этом маршал утверждает, что ядерной войны быть не может, а если начнется конфликт с НАТО, то это будет обычный конфликт с использованием авиации и кораблей.

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#россия #нато #запад #ввс #ввс великобритании
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