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Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели СВО не менялись, и они должны быть выполнены. Издание «Накануне» узнало у Пригожина, какие меры необходимо предпринять, чтобы завершить СВО и выполнить поставленные властями цели.
В первую очередь Пригожин отметил, что бойцы Вагнера покинут Бахмут до 1 июня. Но, из-за некоторых проблем этот процесс может затянуться до 5 числа, чтобы передать все позиции в должном виде регулярной армии. И, уже с этого числа военные России смогут начать контрнаступление по западному направлению.
Собственно первый шаг для достижения целей СВО по мнению Пригожина — контрнаступление по западному направлению с Бахмута ради контроля над городами Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка и Часов Яр. Если говорить проще, то Пригожин настаивает на необходимости выйти к границам четырех областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.
Ну и самая важная часть, это молниеносный, решительный бросок в сторону Днепра, чтобы занять позиции на левом берегу реки. Пригожин считает, что решить проблему с наступлением в эту сторону можно на одном совещании. По его мнению принять решение о таком наступлении несложно.