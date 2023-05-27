Пригожин ответил на вопрос что будет делать ЧВК "Вагнер" дальше, после вывода войск на доукомплектацию в полевые лагеря.

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Пресс-служба Пригожина опубликовала очередное заявление бизнесмена. В этом заявлении Пригожин ответил на вопрос что будет делать дальше ЧВК "Вагнер". И, бойцы определенно продолжат выполнять свою работу — освобождать территории других стран.

Отмечу, что сейчас бойцы Вагнера выходят из Бахмута в полевые лагеря на территории РФ. До 1 июня они должны полностью выйти и передать позиции регулярной армии. Собственно издание «Мосньюс» решило узнать, что будет делать Пригожин дальше, куда отправит своих бойцов после Бахмута. Как оказалось Пригожин готов отправить бойцов куда угодно, хоть обратно в Украину, хоть в Африку освобождать территории. Пригожин уверен, что его бойцы могут за один месяц взять под контроль территорию эквивалентную приблизительно 20% территории Африканского континента.

Пригожин отметил, что в полевых лагерях бойцы проведут тренировки, полностью подготовятся к новым боевым действиям и в зависимости от ситуации в Украине примут решение, что делать дальше. На его решение повлияют события СВО, так и события в остальном мире, особенно в Африке.

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Пригожин заявил, что около 20 тысяч человек готовы быстро взять оружие в руки и отправится в любую страну мира освобождать территорию, как в 2020 году в ЦАР, когда ситуация не могла предложить время, чтобы подумать. Если вдруг окажется, что в Украине нет боевых задач, то ЧВК "Вагнер" найдет работу на другом континенте. И конечно, 15-20 тысяч человек это не весь личный состав ЧВК. Большая часть бойцов будет готова вступить в бои в Украине.