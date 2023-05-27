реклама
Украинские власти наотрез отказываются идти на мирные переговоры. Завершить конфликт с Россией они могут только по своей схеме, которая предполагает контроль границ 1991 года и дополнительно демилитаризованную зону в РФ. Дополнительные требования добавляются каждый месяц, когда Запад поставляет очередную партию военной техники.
Михаил Подоляк прокомментировал условия МИД РФ, которые нужно исполнить для урегулирования конфликта. Собственно, ни о каких условиях со стороны РФ речи не идет, считает Подоляк. Только Украина должна ставить условия, а РФ выполнять.
Подоляк желает вернуть под контроль границы 1991 года и вывести войска РФ с территории Украины. Это самое основное требование, которого придерживаются украинские власти с самого начала. Но, сюда добавились и дополнительные условия.
Так, теперь Россия обязана для урегулирования конфликта установить демилитаризованную зону на приграничных регионах с Украиной, чтобы войска не могли располагаться на таком расстоянии с которого можно ударить по Украине.
Также Подоляк хочет, чтобы Россия признала факт распада Советского Союза, а также, чтобы власти признали полный суверенитет новых республик. Также Подоляк желает демилитаризировать РФ. Он хочет, чтобы власти уменьшили расходы на вооруженные силы, а также сократить ядерный потенциал подписав документы контролирующие их использование.
Ну и еще одно основное требование — репарации Украине за нанесенный ущерб. Власти насчитали около 500 млрд долларов ущерба. А еще он хочет, чтобы всех инициаторов конфликта посадили в тюрьму.
Отмечу, что Подоляк отметает любые предложения со стороны других стран. Он воспринимает только мирные переговоры инициированные Украиной по ее условиям.