В целом, а что можно было еще ожидать, ведь требования у Украины растут с каждым месяцем. Теперь Подоляк требует вкупе с границами 1991 года и демилитаризованную зону в РФ, демилитаризацию ВС РФ и репарации.

реклама

Украинские власти наотрез отказываются идти на мирные переговоры. Завершить конфликт с Россией они могут только по своей схеме, которая предполагает контроль границ 1991 года и дополнительно демилитаризованную зону в РФ. Дополнительные требования добавляются каждый месяц, когда Запад поставляет очередную партию военной техники.

Михаил Подоляк прокомментировал условия МИД РФ, которые нужно исполнить для урегулирования конфликта. Собственно, ни о каких условиях со стороны РФ речи не идет, считает Подоляк. Только Украина должна ставить условия, а РФ выполнять.

Подоляк желает вернуть под контроль границы 1991 года и вывести войска РФ с территории Украины. Это самое основное требование, которого придерживаются украинские власти с самого начала. Но, сюда добавились и дополнительные условия.

Так, теперь Россия обязана для урегулирования конфликта установить демилитаризованную зону на приграничных регионах с Украиной, чтобы войска не могли располагаться на таком расстоянии с которого можно ударить по Украине.

Также Подоляк хочет, чтобы Россия признала факт распада Советского Союза, а также, чтобы власти признали полный суверенитет новых республик. Также Подоляк желает демилитаризировать РФ. Он хочет, чтобы власти уменьшили расходы на вооруженные силы, а также сократить ядерный потенциал подписав документы контролирующие их использование.

Ну и еще одно основное требование — репарации Украине за нанесенный ущерб. Власти насчитали около 500 млрд долларов ущерба. А еще он хочет, чтобы всех инициаторов конфликта посадили в тюрьму.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Отмечу, что Подоляк отметает любые предложения со стороны других стран. Он воспринимает только мирные переговоры инициированные Украиной по ее условиям.