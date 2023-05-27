Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
В целом, а что можно было еще ожидать, ведь требования у Украины растут с каждым месяцем. Теперь Подоляк требует вкупе с границами 1991 года и демилитаризованную зону в РФ, демилитаризацию ВС РФ и репарации.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

реклама

Украинские власти наотрез отказываются идти на мирные переговоры. Завершить конфликт с Россией они могут только по своей схеме, которая предполагает контроль границ 1991 года и дополнительно демилитаризованную зону в РФ. Дополнительные требования добавляются каждый месяц, когда Запад поставляет очередную партию военной техники.

Михаил Подоляк прокомментировал условия МИД РФ, которые нужно исполнить для урегулирования конфликта. Собственно, ни о каких условиях со стороны РФ речи не идет, считает Подоляк. Только Украина должна ставить условия, а РФ выполнять.

Подоляк желает вернуть под контроль границы 1991 года и вывести войска РФ с территории Украины. Это самое основное требование, которого придерживаются украинские власти с самого начала. Но, сюда добавились и дополнительные условия.

Так, теперь Россия обязана для урегулирования конфликта установить демилитаризованную зону на приграничных регионах с Украиной, чтобы войска не могли располагаться на таком расстоянии с которого можно ударить по Украине.

Также Подоляк хочет, чтобы Россия признала факт распада Советского Союза, а также, чтобы власти признали полный суверенитет новых республик. Также Подоляк желает демилитаризировать РФ. Он хочет, чтобы власти уменьшили расходы на вооруженные силы, а также сократить ядерный потенциал подписав документы контролирующие их использование.

Ну и еще одно основное требование — репарации Украине за нанесенный ущерб. Власти насчитали около 500 млрд долларов ущерба. А еще он хочет, чтобы всех инициаторов конфликта посадили в тюрьму.

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Отмечу, что Подоляк отметает любые предложения со стороны других стран. Он воспринимает только мирные переговоры инициированные Украиной по ее условиям.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #спецоперация #мирные переговоры #подоляк
21
Показать комментарии (21)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
48
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
32
Пригожин рассказал о судьбе Артёмовского завода шампанских вин, который планировал передать хозяевам
17
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
+
Жители Нидерландов осыпали подбитый российский танк Т-72 цветами
12
В Америке создают искусственный интеллект коллектора - звонить и выбивать долги будет бот
4
Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
16
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
7
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
41
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
12
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
5
Пригожин исполнил обещание и вернул тело бойца из США в рамках обмена пленными
+
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
26
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
16
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
15
В Германии начали эксперимент с лазером, который поможет создать и обнаружить темную материю
3
ВС РФ ночью нанесли массированный ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
3
Илону Маску разрешили провести испытания мозговых имплантов на людях
2
Ethereum (ETH) держится лучше BTC, несмотря на падение рынка
+
Испытания доработанного с учётом опыта СВО автомата АК-12 завершатся уже в следующем месяце
3

Популярные статьи

Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
36
Пилот ВВС Индии рассказал о МиГ-25 Foxbat, предшественнике МиГ-31 и о том, как он громил врагов
5
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
144
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
14
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
19
Обзор твердотельного накопителя ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт
6
PlayStation Showcase: нет, я не плачу - это просто дождь
13
Тайвань пытается укрыться от Китая под “ядерным зонтиком” США
9
New York Times: Китай "скрытно атакует" военно-морские базы США на острове Гуам
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:40
России это тоже светит. Я на заводе работаю. Вижу как добивается оборудование и кадровый ресурс. И какие бравурные речи толкают по зомби-ящику. По факту, ремонтника реального 6-го разряда сейчас найти...
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
DonCarleone
20:39
Ну да, ещё отдать окраине все земли, ядерное оружие, всю технику, флот, деньгами завалить их.....ещё какие пожелания будут)))))))))) смешно читать даже такие заголовки, окраина не в том положении нахо...
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
Владимир Шорин
20:39
Если придет не кирпич в пакете, то уже победа
GeForce RTX 2060 Super с Aliexpress за 16000 рублей легко запустила тяжелые игры с высоким FPS
Bearcub
20:37
Тебе же написали. Ваших 80 тыс полегло.
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
REY_B_
20:37
Путей в морг там много открывается. - Наступая в лоб, туда как раз прямая дорога. Ты ещё предложи одеться в яркие мундиры, выстроится в плотное построение, так и наступать! Так не воюют! Надо охватыва...
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
Дмитрий
20:37
А еще каждый житель должен на коленях целовать ноги такой аналог блм? 🤣
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
DonCarleone
20:36
ему пакеты помощи шлют регулярно
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
peppery
20:35
Зеленский там видимо каждого искусству стендапа и комедии обучил :D
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
DonCarleone
20:34
вся окраина будет в руинах, пока шут у руля там сидит
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
REY_B_
20:33
А сколько наших полегло? А сколько ещё поляжет, когда и если будем брать то, что оставили? И там ведь тоже руины будут!
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем