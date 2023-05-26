Звучит всё очень интересно и красиво.

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Пригожин объявил об открытии "Второго фронта". Нет, это не связанно с СВО в Украине и Бахмутом. Это новый медиапроект, который будет освещать самые свежие темы и убирать дезинформацию из голов жителей РФ. Так, этим Пригожин объяснил принятое решение покинуть пост главы медиагруппы «Патриот». Все оказалось куда проще чем казалось до этого — Пригожин просто решил заняться новым делом передав старое профессионалу.

Журналист Аббас Джума был назначен главой проекта «Патриот». Теперь Пригожин фактически заместитель начальника. Получив другой пост, появляются и другие обязанности. В их число входит абсолютно новый медиапроект под наименованием «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». Прочитав эти четыре слова сразу становиться понятно, с чем связан этот медиапроект.

Пригожин заметил, что его отчизна нуждается в защите, в том числе в информационной защите от тех, кто пытается заморочить головы обычным людям и рассказать, что на родине все идеально, тем самым помогая врагу. Пригожин призвал ожидать последующих шагов от «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». Так сказать после успеха в Бахмуте решил переквалифицироваться в информационное пространство и взять вверх в интернете. Активно развивающаяся сфера, что тут скажешь.

Напомню, что в последнем интервью Пригожин призвал страну опомниться и начать работать на благо вооруженных сил. Он отметил, что если все продолжится по нынешнему сценарию, то военная операция пойдет по плохому сценарию. Он призвал провести волну мобилизации и ввести военное положение.

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Отмечу, что бизнесмен продолжит финансировать "Патриот".