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Погода на юге Украины уже стабилизировалась. Стало тепло, почва высохла, а танки теперь без проблем смогут проехать в нужном направлении. Собственно WP и украинские военные подтверждают, что состояние почвы уже позволяет вести атаки с применением танков и другой военной техники без потерь эффективности. Дождливая весенняя погода уходит, а спутники показывают, что возвращаться грозы не планируют.
WP пишет, что начало года в Украине было неприятным периодом для украинских военных, поскольку начать масштабное либо локальное контрнаступление было невозможно. Танки буквально останавливались в мокрой почве. Теперь же украинские войска могут начать использовать всю поставленную технику на полную мощность на южном направлении, например в атаке на Мелитополь и дальнейшее продвижение к Крыму (цель контрнаступления). Собственно разговоры о возможном наступлении вновь перешли к тому, что оно скоро будет, бойцы почти готовы и осталось получить только западную авиацию F-16 (в США уже подтвердили готовность передать, но еще ждут).
Отмечу, что контрнаступление будет масштабной операцией о которой не будет сообщать украинское командование. Аналитикам придется самостоятельно понять, когда начинается масштабное наступление, а когда идет только локальное. Командование Украины отмечает, что контрнаступление это не единичная акция, которая требует торжественного объявления, а многочисленное количество различных операций, включая оборону занятых позиций.
Тепло также приносит с собой еще одно преимущество для атакующих — зелень и листва, которая может прикрыть военных при штурме позиций. Апрель выдался очень влажным и дождливым, но май при этом стал невероятно сухим на юге. WP пишет, что имеет место даже локальная засуха. Самые большие проблемы с сухостью наблюдаются в Херсонской и Запорожской областях (направление главного контрнаступления).
Вместе с этим ВСУ начали отрабатывать борьбу с линией обороны на танках Challenger-2 с использованием ковшов для сноса укреплений. По всей видимости подготовка к масштабному наступлению вошла в активную фазу после потери Бахмута Украиной 20 мая.