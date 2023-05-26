Украинские войска могут на полную использовать поставленные западные танки и другую военную технику, которая стояла без дела во время холода и дождей.

реклама

Погода на юге Украины уже стабилизировалась. Стало тепло, почва высохла, а танки теперь без проблем смогут проехать в нужном направлении. Собственно WP и украинские военные подтверждают, что состояние почвы уже позволяет вести атаки с применением танков и другой военной техники без потерь эффективности. Дождливая весенняя погода уходит, а спутники показывают, что возвращаться грозы не планируют.

WP пишет, что начало года в Украине было неприятным периодом для украинских военных, поскольку начать масштабное либо локальное контрнаступление было невозможно. Танки буквально останавливались в мокрой почве. Теперь же украинские войска могут начать использовать всю поставленную технику на полную мощность на южном направлении, например в атаке на Мелитополь и дальнейшее продвижение к Крыму (цель контрнаступления). Собственно разговоры о возможном наступлении вновь перешли к тому, что оно скоро будет, бойцы почти готовы и осталось получить только западную авиацию F-16 (в США уже подтвердили готовность передать, но еще ждут).

Отмечу, что контрнаступление будет масштабной операцией о которой не будет сообщать украинское командование. Аналитикам придется самостоятельно понять, когда начинается масштабное наступление, а когда идет только локальное. Командование Украины отмечает, что контрнаступление это не единичная акция, которая требует торжественного объявления, а многочисленное количество различных операций, включая оборону занятых позиций.

Тепло также приносит с собой еще одно преимущество для атакующих — зелень и листва, которая может прикрыть военных при штурме позиций. Апрель выдался очень влажным и дождливым, но май при этом стал невероятно сухим на юге. WP пишет, что имеет место даже локальная засуха. Самые большие проблемы с сухостью наблюдаются в Херсонской и Запорожской областях (направление главного контрнаступления).

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Вместе с этим ВСУ начали отрабатывать борьбу с линией обороны на танках Challenger-2 с использованием ковшов для сноса укреплений. По всей видимости подготовка к масштабному наступлению вошла в активную фазу после потери Бахмута Украиной 20 мая.