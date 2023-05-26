Бойцы фактически подтверждают свои намерения вновь прорвать границу и навести шуму в приграничных населенных пунктах с использованием военной техники США.

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Недавно в Белгородской области был инцидент с прорывом границы. Диверсанты из двух легионов зашли в область с территории Украины используя НАТОвскую технику и поддержку артиллерии. В итоге за день эти бойцы дошли до населенного пункта Грайворон, а потом ушли потеряв некоторую технику и бойцов. МО РФ заявило, что потери диверсантов это 70 человек, но в самом легионе отмечают, что потери составили около пяти человек.

Собственно, казалось бы после отпора таких атак более не будет. Но нет, диверсанты готовят новые атаки с использованием западной техники. По их словам они получили ее во время боев в Украине, затрофеили, а соответственно не нарушают договор Украины с США.

Вчера ночью в группе РДК было выложено фото на котором видно бойцов из легиона, которые стоят с оружием ночью близь населенного пункта Гоголевка.

Да, иногда мы заходим шумно и ярко, как было недавно в Белгородской области, но порой обстоятельства требуют и более тихого проникновения. В любом случае граница РФ остаётся совершенно «дырявой». - РДК.

Также легион продолжает набор людей с гражданством РФ, которые хотят принять участие в атаках на приграничные регионы России. РДК пообещал, что это только начало, а в будущем атак будет больше. Бойцы РДК планируют часто входить в приграничные регионы и наводить шуму, а в конце концов хотят добраться с боем до столицы. При этом руководство сотрудничает с разведкой Украины и принимает от них все доступные разведданные, которые помогают разрабатывать безопасную операцию по вторжению.

Один из бойцов дал интервью после атаки на Белгородскую область. Он отметил, что бойцам всё понравилось и они определенно еще придут. Он также отметил, что бойцы сумели продвинуться на 42 километра вглубь РФ, а контролировать населенные пункты удалось в течение нескольких дней. Он отметил, что бойцы могли без проблем бы дойти до Белгорода, если бы такая задача была поставлена легиону. Он отметил, что все поставленные задачи были выполнены успешно, легион потерял малое количество бойцов, а сами затрофеили много военной техники и продолжат рейды.

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Командование РФ заявляет, что диверсанты были ликвидированы за день, а оставшиеся бежали обратно на территорию Украины. Новых атак не было.