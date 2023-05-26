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ВС РФ нанесли удар по дамбе Карловского водохранилища и частично лишили ВСУ снабжения
Данный удар может значительно повлиять на ход боев в направлении Авдеевки, поскольку уничтожает один из самых быстрых маршрутов для снабжения ВСУ. Это также может затопить старые укрепленные позиции, а еще помешает создавать новые.
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В телеграм каналах появилась информация, что вооруженные силы России нанесли удар прямо по дамбе Карловского водохранилища, которое является важной точкой для снабжения войск ВСУ на донецком направлении.

Военкоры пишут, что дамба была важной составляющей многих наступлений ВСУ на донецком направлении. Через эту дамбу проходило большое количество снабжения для армии Украины, включая НАТОвские поставки. На опубликованном ролике в телеграм канале отчетливо видно, что после удара дамба разрушена, а вода хлещет быстрым потоком. В таких условиях солдатам нужно самостоятельно спасаться, забыв про всё что попало под соответствующий удар: техника, снаряды и так далее.

В результате удара под угрозой затопления находятся несколько поселков с людьми. Также данное водохранилище предоставляло жителям питьевую воду. Это водохранилище использовалось для снабжения Донецка.

Этот удар значительно повлияет на ход боев в направлении Авдеевки. Ведь, эта дамба была быстрым маршрутом для значительных поставок в этом направлении. Отмечу, что данное разрушение также помешает создавать новые позиции для обороны, а еще разрушит старые. Это может значительно помешать ВСУ при необходимости отступления.

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Украина уже обвинила Россию в этом ударе.

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#всу #вс рф #снабжение #карловское водохранилище
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