Это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, либо с подготовкой секретной операции с участием главкома ВСУ. Такая теория имеет право на жизнь, поскольку украинское руководство все чаще упоминает контрнаступление и Крым.

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В начале месяца Залужный пропал с медиапространства. Российские СМИ утверждают, что Залужный был ранен под Херсоном в результате ракетной атаки и попал на операцию в Киеве, а теперь не может продолжать службу. Украинские СМИ утверждают, что с главкомом ВСУ все нормально, он сильно занят на встречах с бойцами и всё в таком духе. Украинское руководство выкладывало различные фотографии с ним, но некоторые из них были старыми. А теперь стало известно, что украинские власти отказываются давать разрешение на интервью Залужного с западной прессой. Это говорит о проблемах с его здоровьем, либо о секретной операции под управлением главкома ВСУ.

Известно, что несколько зарубежных журналистов из Китая, Турции, Франции и других стран хотели получить разрешение на интервью с главкомом. Но, запрос с просьбой обратной связи отвергнуло украинское руководство. Блогеры хотели понять, как обстоят дела с весенним контрнаступлением под конец весны. Что логично, лучше всего обращаться к тому, кто этим процессом руководит. Но, одобрения нет. Это вызывает дополнительные вопросы о состоянии главкома ВСУ на фоне его отсутствия в медиапространстве.

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Отмечу, что вопросы вызывает и контрнаступление Украины. Каждый человек у власти говорит свое: кто-то, что контрнаступление уже идет месяц. Кто-то, что оно вот-вот начнется. Другой говорит, что оружия достаточно, а остальные, что нужно еще. В общем неразбериха полная.