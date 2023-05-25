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Тактическое окружение Бахмута ВСУ под угрозой срыва
ВС РФ штурмуют занятые позиции ВСУ в пригороде и не дают силам Украины продвигаться вперед.
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20 мая бойцы ЧВК "Вагнер" полностью взяли под контроль город Бахмут. Это первое событие, которое ставит тактическое окружение Бахмута ВСУ под угрозу. Ну, в целом, потеряв город можно было бы его окружить и выиграть бойцов через фланги. Но, не тут то было.

Так, скажем, где-то 18 мая украинские бойцы начали активную контратаку по флангам Бахмута. Сырский выступив перед бойцами их замотивировал, да настолько, что силы Украины смогли продвинуться на километр за день. Потом еще и еще. Но на данный момент продвижение ВСУ было остановлено бойцами ВС РФ.

Так, даже украинское командование признает, что армия России ведет штурм позиций по всем доступным направлениям. ВСУ остановились и пытаются удержать взятые высоты близь Бахмута. Но, по данным ВСУ на фланги перебросили дополнительные силы, что ставит под угрозу тактическое окружение Бахмута и план Сырского.

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Отмечу, что генштаб ВСУ впервые промолчал о результатах боев в Бахмуте. При этом в сводке отмечали, что ВС РФ активно атакуют занятые позиции ВСУ. Видимо, ситуация на флангах города кардинально изменилась, а само окружение города по плану Сырского находится на грани срыва.

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#всу #бахмут #вс рф #артемовск #сырский #тактическое окружение бахмута
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