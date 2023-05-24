реклама
Издание Defense One сообщает, что Соединенные Штаты наращивают военную поддержку Украине на фоне обучения ВСУ. Комментарии западному изданию дал лично представитель 21-го командования оперативного обеспечения армии Штатов.
По его словам Соединенные Штаты спустя год смогли понять, как действуют ВСУ. Также вооруженные силы Украины многому обучились за это время, а западные аналитики теперь могут предсказать, как передача того или иного вооружения повлияет на ход СВО. Теперь любая операция в Соединенных Штатах воспринимается без негатива, а скорее, с пониманием того, что ВСУ могут это сделать при должных поставках вооружения. В связи с этим Штаты начали вновь изучать приемы по перемещению военной техники, как это делали во времена Холодной войны.
Так, по данным издания Штаты увеличили поставки вооружения Украине примерно на 30% с начала СВО в феврале. Западные власти уже могут передавать танки без опасения, а украинские власти уже обсуждают возможность предоставить истребители. Это, скорее всего, также рано или поздно произойдет, поскольку всё, что просила Украина в итоге в коей-то мере выдавали. Спустя долгое время — но, выдавали. Отметить можно те же дальнобойные ракеты Storm Shadow от Великобритании. Никто не хотел, но предоставил.
По данным издания США поставили вооружения Украине на сумму 38 миллиардов долларов. Они собираются продолжать это делать, а помешать этому может только грядущий дефолт в июне, поскольку Байден до сих пор не смог договориться о повышении лимита госдолга.