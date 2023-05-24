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Заработанный за год опыт и предсказуемость ВСУ позволили США ускорить темпы поставок оружия Украине
В США теперь меньше беспокоятся, а также могут прогнозировать действия ВСУ, поэтому они готовы предоставлять больше вооружения.
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Издание Defense One сообщает, что Соединенные Штаты наращивают военную поддержку Украине на фоне обучения ВСУ. Комментарии западному изданию дал лично представитель 21-го командования оперативного обеспечения армии Штатов.

По его словам Соединенные Штаты спустя год смогли понять, как действуют ВСУ. Также вооруженные силы Украины многому обучились за это время, а западные аналитики теперь могут предсказать, как передача того или иного вооружения повлияет на ход СВО. Теперь любая операция в Соединенных Штатах воспринимается без негатива, а скорее, с пониманием того, что ВСУ могут это сделать при должных поставках вооружения. В связи с этим Штаты начали вновь изучать приемы по перемещению военной техники, как это делали во времена Холодной войны.

Так, по данным издания Штаты увеличили поставки вооружения Украине примерно на 30% с начала СВО в феврале. Западные власти уже могут передавать танки без опасения, а украинские власти уже обсуждают возможность предоставить истребители. Это, скорее всего, также рано или поздно произойдет, поскольку всё, что просила Украина в итоге в коей-то мере выдавали. Спустя долгое время — но, выдавали. Отметить можно те же дальнобойные ракеты Storm Shadow от Великобритании. Никто не хотел, но предоставил.

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По данным издания США поставили вооружения Украине на сумму 38 миллиардов долларов. Они собираются продолжать это делать, а помешать этому может только грядущий дефолт в июне, поскольку Байден до сих пор не смог договориться о повышении лимита госдолга.

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#сша #всу #поставки вооружения
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