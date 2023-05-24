А у ВСУ сейчас на вооружении западные ракеты и РСЗО.

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Массированная атака возможна в любое время с любой стороны. Особенно сильно опасность вырастает в ходе контрнаступления, которое готовит Украина. И, военный эксперт Алексей Суконкин уверен, что вооружение ВС РФ сможет отбить массированную атаку. Так, в этом деле помогут такие ЗРК, как «Тор», «Панцирь-С», «Бук». Они способны спасти цель от массированной ракетной атаки, даже если будут использоваться западные системы и ракеты. Также сбить любую воздушную цель, даже западную могут «Стрела-10» и БАЗ-5937 «Оса».

Он отметил, что эти системы прекрасно себя показывают в условиях СВО. На данный момент эти системы имеют хорошую эффективность, даже если мы говорим про западное вооружение. Фактически, эти системы могут сбивать все что угодно.

Комплексы С-300 также довольно эффективны. За год СВО бойцы научились сбивать воздушные цели и бить по земле на таких расстояниях, о каких говорить нельзя.

Также в случае массированной атаки поможет сверхзвуковой истребитель МиГ-31. По словам эксперта пилоты этого самолета эффективно сбивают любые крылатые ракеты. Еще на вооружении стоит куча различных ПВО и ПРО, которые в итоге не допустят крылатые ракеты к запланированной цели.

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Эксперт отметил, что системы ПВО России и США сильно отличаются. В США не имеет смысла создавать ЗРК средней дальности типа «Буков», поскольку туда просто не долетают цели, предназначенные для такого типа ЗРК.