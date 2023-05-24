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В СМИ появилась информация, которая гласит, что главком ВСУ Залужный был тяжело ранен после ракетного удара ВС РФ в начале текущего месяца. Так, по информации из анонимных источников РИА Новости Залужный попал под ракетный удар в Херсоне, когда ВС РФ нанесли удар по штабу в районе села Посад-Покровское. В ходе этого удара главком получил сильную травму головы и множество осколочных ранений.
Анонимный источник агентства утверждает, что главком будет жить, но продолжать нести службу и командовать войсками вряд ли. Утверждается, что его в срочном порядке увезли в Киев, где провели операции, включая сложную трепанацию черепа. Вероятно, эта процедура сказалась на памяти и возможности принимать сложные решения перед контрнаступлением.
Тем временем появилась также информация, что Залужный в Европе обсудил с партнерами возможность усилить ПВО страны и получить истребители для наступления. Украинское руководство отрицает ранение главкома ВСУ. По их словам он находится на встречах с бойцами, а там серьезная дисциплина, что времени даже на кофе нехватает.
Напомню, что в последнее время главком ВСУ перестал появляться на публике. Это произошло после серии ракетных ударов ВС РФ по Украине в начале месяца. Вероятно, это событие сильно скажется на будущем контрнаступлении, поскольку Залужный принимал главные решения по действиям ВСУ.