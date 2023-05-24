Пригожин отметил, что его бойцы были в меньшинстве.

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20 мая бойцы ЧВК "Вагнер" официально завершили бои за Бахмут. Сейчас бойцы завершают зачистку города и планируют выходить оттуда передав позиции обороны ВС РФ 25 мая. И, на этом фоне Пригожин дал очередное интервью. Он раскрыл цель и количество потерь у ВСУ. Так, по его словам его бойцы противостояли ВСУ имея меньшее количество личного состава.

Так, Пригожин отметил, что Украина потеряла около 50 тысяч бойцов за все время битв в городе. Еще были ранены около 70 тысяч. При этом ЧВК "Вагнер" потеряла значительно меньше бойцов. По заявлению Пригожина эта сумма в 3,2 раза меньше чем у ВСУ. Раненых же меньше в 2 раза. Получается, что бойцы Вагнера потеряли около 15 тысяч солдат в боях, а ранены были 35 тысяч.

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Пригожин отметил, что цель операции была не взятие города. На самом деле стратегической точкой он не был. Он отметил, что ему нужна была битва, где потери у ВСУ будут колоссальными. По его словам он смог выполнить поставленную задачу, а теперь уходит на доукомплектацию. Пригожин отметил, что продолжит набор солдат в ЧВК.