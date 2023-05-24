По его словам прорывов опасаться не стоит.

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Денис Пушилин передает, что пик активности ВСУ на флангах Бахмута завершился, постепенно активные действия перейдут к пассивной обороне. Так, прорывов стало меньше, а ВС РФ пытаются прорвать занятые позиции ВСУ за первые дни после начала операции по окружению города. Такое обьяснение также отвечает на вопрос, почему Генштаб ВСУ вчера промолчал о результатах в Бахмуте.

Пушилин утверждает, что пик активности уже прошел, опасаться на этом направлении за потерю флангов не стоит. Также он дал комментарии насчет других направлений, например как дела обстоят на Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, на этих направлениях по его словам ситуация контролируемая, поэтому прорывов со стороны ВСУ быть не должно, даже если попытаются. В это же время украинское командование утверждает, что ВС РФ предпринимают постоянные попытки атаковать, но они проваливаются из-за хорошей обороны Украины.

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Военкоры же сообщают, что боевые действия на флангах Бахмута продолжаются. ВС РФ пытаются атаковать стратегические районы, например населенный пункт Ивановское или Григоровка. ВС РФ необходимо выбить ВСУ из этих позиций, чтобы отобрать возможность контролировать Бахмут. Генштаб Украины утверждает, что ВС РФ все попытки атаковать провалили и понесли большие потери.